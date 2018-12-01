مدريد تفرض قيودا على دخول سيارات لوسط المدينة لتحسين نوعية الهواء

مدريد )رويترز)

حظرت سلطات العاصمة الإسبانية، مدريد دخول أغلب السيارات والمركبات التى تعمل بالبنزين والسولار إلى وسط المدينة، الجمعة فى إطار محاولاتها تحسين نوعية الهواء فى واحدة من أكثر العواصم الأوروبية تلوثا.

وراقبت الشرطة عشرات من نقاط الدخول لمنطقة مساحتها خمسة كيلومترات مربعة، تشمل شارع جران فيا الشهير وميدان بويرتا ديل سول العامرين بالسائحين، لمنع كل السيارات عدا تلك التى تحمل إعفاءات أو تعمل بالكهرباء أو بتكنولوجيا هجينة.

وساهمت الاختناقات المرورية الحادة ووجود الكثير من المركبات القديمة والتى تعمل بالسولار وشيوع الطقس الجاف قليل الرياح فى ارتفاع نسب ثانى أكسيد النيتروجين فى مدريد إلى معدلات تخالف المعايير الأوروبية منذ عام 2010.

وتأمل السلطات فى مدريد أن تسير فى ركب عواصم أوروبية أخرى مثل لندن وباريس وبرلين وأوسلو تطبق بالفعل قيودا مرورية لتحسين نوعية الهواء.

لكن تلك الخطط قد تفشل قبل أن تطبق بالكامل إذا تمكن الحزب الشعبى المعارض المحافظ من الفوز بالطعن فى المحكمة على الإجراءات الإدارية التى يتم على أساسها تبنى القواعد الجديدة التى يصفها بأنها معيبة.