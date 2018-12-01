محمد بن راشد يحتفل بتصنيف جواز الإمارات الأول عالميا فى اليوم الوطنى الـ47

كتب هيثم سلامة

احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم السبت، باليوم الوطنى الـ47 لدولة الإمارات، بتصنيف جواز الإمارات الأول عالميا، حيث يسمح بالدخول 167 دولة حول العالم بدون تأثيرة.

وقال محمد بن راشد:"فى يومنا الوطني المجيد .. توالت إنجازاتنا .. قبل قليل صنف مؤشر passport index جواز الامارات ليكون الأول عالميا بدخوله ١٦٧ دولة حول العالم بدون تأشيرة .. العالم يفتح أبوابه لشعب الامارات.. ألف مبروك للامارات.. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائى بقيادة أخي عبدالله بن زايد".



الشيخ محمد بن راشد

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،فاجأ المواطنين فى الإمارات اليوم السبت، بمكالمة هاتفية شخصية لتهنئتهم بالعيد الوطنى الـ47، والذى يتزامن مع الثانى من ديسمبر من كل عام.