video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 07:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محمد بن راشد يحتفل بتصنيف جواز الإمارات الأول عالميا فى اليوم الوطنى الـ47

السبت، 01 ديسمبر 2018 06:49 م
محمد بن راشد يحتفل بتصنيف جواز الإمارات الأول عالميا فى اليوم الوطنى الـ47 محمد بن راشد
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

احتفل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم السبت، باليوم الوطنى الـ47 لدولة الإمارات، بتصنيف جواز الإمارات الأول عالميا، حيث يسمح بالدخول 167 دولة حول العالم بدون تأثيرة.  

وقال محمد بن راشد:"فى يومنا الوطني المجيد .. توالت إنجازاتنا .. قبل قليل صنف مؤشر passport index جواز الامارات ليكون الأول عالميا بدخوله ١٦٧ دولة حول العالم بدون تأشيرة .. العالم يفتح أبوابه لشعب الامارات.. ألف مبروك للامارات.. وكل الشكر لفريق وزارة خارجيتنا الاستثنائى بقيادة أخي عبدالله بن زايد".

الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،فاجأ المواطنين فى الإمارات اليوم السبت، بمكالمة هاتفية شخصية لتهنئتهم بالعيد الوطنى الـ47، والذى يتزامن مع الثانى من ديسمبر من كل عام.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. عدلى منصور يزور سفارة الإمارات للتهنئة باليوم الوطنى الـ47

الإمارات

الإمارات العربية المتحدة

اليوم الوطنى الـ 47

محمد بن راشد

الشيخ محمد بن راشد




لا تفوتك
الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة