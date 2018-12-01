محافظ كفر الشيخ يحيل 30 طبيبا وموظفا للتحقيق ويجازى آخرين

كفر الشيخ – محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 30 طبيبا وموظفا بقريتى مسير ودفرية، وقرر مجازاة موظفين بالوحدة المحلية لمحلة موسى لتقصيرهم فى مهام عملهم، كما قبل المحافظ تبرعات لإقامة مشروعات خدمية.

وقرر المحافظ إحالة 8 أطباء وصيادلة بوحدة طب الاسرة بقرية مسير التابعة لمركز ومدينة كفرالشيخ للتحقيق لتغيبهم عن العمل، وأحال 8 موظفين بمقر الوحدة المحلية لقرية مسير منهم " 7 موظفين لتغيبهم عن العمل، وموظف لتركة العمل دون سند قانونى.

كما أحال محافظ كفرالشيخ، 14 طبيباً وصيدلى بالوحدة الصحية بقرية دفرية التابعة للوحدة المحلية لقرية الحمراوى بمركز كفرالشيخ، منهم 8 موظفين لتغيبهم عن العمل، و6 موظفين تركهم العمل دون سند قانونى.

كما تلقى المحافظ تقريراً عن إدارة المتابعة عقب مرورها بقرية الحمراوى وتوابعها،و تبين وجود بعض تجمعات من القمامة على طريق الحمراوى، وجود قمامة أمام مسجد القرضا الكبير، وجود طفح مياة على جانب الطريق، وجود ميول ببعض الاعمدة بذات الطريق تحتاج لرفع كفاءة، هبوط وتشققات بمدخل القرية، وجود كابل كهرباء بارز عن سطح الارض ومعرى موجود على الطريق بجوار محول الكهرباء بجانب شركة كفرالشيخ للتنمية الزراعية بكفر دفرية، وجود أعمدة انارة متداخلة ببعض المنازل بدفرية، وجود عامود كهرباء بالقرية بة تاكل من الاسفل يحتاج لتغييرة، وجود بيارة مكشوفة، أعمدة الانارة بمدافن القرية مائلة وأسلاك الكهرباء متدلية منها، وجود حرق قمامة، وجود لبعض التجمعات من القمامة بجوار سور مدرسة الشهيد مصطفى هلال، وجود قمامة كبيرة بجوار الترعة الموجودة أمام الوحدة الصحية بقرية دفرية وناتج تطهير على جانب ذات الترعة، وجود بيارة مكشوفة أمام الوحدة الصحية بدفرية بجانب محطة رفع المياه، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كما أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 1372 لسنة 2018 بمجازاة " إ.ع.ع " رئيس الوحدة المحلية، "أ.ح.ر" رئيس قسم البيئة بالوحدة المحلية لقرية محلة موسى، التابعة لمركز كفرالشيخ، بخصم3 أيام من راتبهم وذلك بعد المرور على قرية روينة وقرية محلة موسى ووجد بعض البيارات مفتوحة بالإضافة إلى عدد من المخالفات الآخرى، وذلك بناءً على تقرير الشئون القانونية بالديوان العام، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

كما أصدر، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 19264 لسنة 2018 بتخصيص مساحة 10 أفدنة و12 قيراطاً؛ أرض أملاك دولة خاصة بمدينة بيلا، لإقامة محطة لمعالجة الصرف الصحى بقرية حاذق وتوابعها التابعة لمركز بيلا، لافتاً أن مشروعات الصرف الصحى من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالى كفرالشيخ.

كمت أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 19265 لسنة 2018 بقبول تبرع المواطن " ماهر عثمان الشرنوبى" بقطعة أرض مساحتها 15 قيراط بناحية قرية الحمراء التابعة لمركز كفرالشيخ، وتخصص هذة المساحة لإقامة مركز شباب عليها.

كما أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 18827 لسنة 2018 بقبول تبرع شركة وسط الدلتا الزراعية " جهاز تصفية الشركات" بقطعة أرض مساحتها 792 م أرض تم تسليمها للوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم لإقامة وحدة محلية عليها بقرية التفتيش.