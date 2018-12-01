محافظ شمال سيناء يشارك الأهالى الاستفادة من الكشف بحملة 100 مليون صحة

شمال سيناء - محمد حسين

شارك اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أهالى شمال سيناء استفادتهم من حملة مليون صحة التى انطلقت اليوم بالمحافظة بالقيام بالكشف الطبى .

جاء ذلك خلال تفقده مركز تقديم الخدمة الطبية بمقر المدينة الشبابية فى العريش، وقام فريق طبى بإجراءات الكشف الطبى على المحافظ بمراحلها المختلفة .

رافق المحافظ الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة ، وأطمئن الجميع من الحضور على سير اجراءات تقديم خدمة 100 مليون صحة .

وكانت الحملة اطلقها محافظ شمال سيناء اليوم فى عموم المحافظة بماراثون رياضى انطلق من امام الصالة الرياضية المغطاة على ساحل مدينة العريش .