محافظ دمياط تعلن عن إقامة مبنى تعليمى بعزبة أبو عيطة بفارسكور

دمياط معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن نجاح مساعى المحافظة فى الحصول على موافقة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على إقامة مبنى تعليمى على قطعة أرض تبرع أحد المواطنين بمساحة 2100م 2 بحوض حنا ناحية عزبة أبو عيطة بزمام الوحدة المحلية لقرية كرم ورزوق مركز فارسكور.

وحيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 1983/116م وينطبق بشأنه الشروط الوارده بالقرار، وردت الموافقة من وزارة الزراعة وذلك بعد انهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة وفقا للقواعد والقوانين المنظمة.