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محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمقرات حملة 100 مليون صحة

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:36 م
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمقرات حملة 100 مليون صحة جانب من الجولة
بنى سويف - هانى فتحى
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 تابع المسشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مساء اليوم  سير العمل بالمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، والكشف عن الأمراض غير السارية السكر والسمنة والضغط "تحت شعار "100 مليون صحة"،والتى انطلقت اليوم السبت، حيث رافقه عدد من أعضاء مجلس النواب ومنهم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة.
 
وتفقد المحافظ عدداً من المواقع الثابتة والمتحركة التي تم تخصيصها للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بمركزي ببا وبني سويف منها" الوحدة الصحية بجزيرة ببا، العيادة المتنقلة بميدان الزراعيين، ومستشفى بني سويف النموذجي"، حيث اطمأن المحافظ على انتظام العمل في الفترة المسائية للمبادرة والتي تبدأ من الساعة 3 عصرا حتى 9 مساءً،والتأكد من توافر كافة أوجه الدعم المطلوبة لانجاح المبادرة وتحقيق الهدف منها، مناشداً المواطنين بالمشاركة الفاعلة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم وصحة ذويهم، خاصة وأن أعمال الكشف والفحص لاتستغرق سوى دقائق معدودة فضلا عن مجانية الكشف والعلاج للحالات التي تثبت إيجابيتها.
 
تجدر الإشارة إلى أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد أعلن "اليوم" عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية ، والتي بدأت اليوم السبت 1/12/2018 وتستمر 3 شهورحتى 28 فبرابر 2019 ، حيث زار المركز الطبي شرق النيل والذي شهد قيام المحافظ بالإعلان عن تنفيذ المبادرة التي تستهدف فحص  أكثر من  1.7 مليون مواطناً بالمحافظة من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة يقوم على إدارتها 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة ،و"590" مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.
 
 

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