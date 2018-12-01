محافظ الوادي الجديد يوافق على تقنين أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية بالخارجة

وافق اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد على تقنين أوضاع الغرف السكنية والتى يزاول بها نشاط تجارى وذلك نظير قيمه حق انتفاع لسعر المتر ووفق ما تحدده اللجان المختصة.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة في بيان له إن هذا الإجراء سوف يحقق مطالب كثيرا من المواطنين، مؤكداً أنه تم تشكيل لجان لحصر تلك الحالات للبدء فورا فى إجراءات التقنين خاصة أن غالبيتها تم تحويلة دون اتخاذ الإجراءات القانونية .

وأضاف الطماوى أن تنظيم عملية التحويل لابد من الأخذ في الاعتبار عدم إزعاج السكان القاطنين وتوفير السيولة المرورية والحفاظ علي حق الدولة وعدم اشغال الطرق .