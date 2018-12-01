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محافظ القاهرة يتفقد المركز الطبى بالنزهة باليوم الأول لحملة 100 مليون صحة

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:00 م
محافظ القاهرة يتفقد المركز الطبى بالنزهة باليوم الأول لحملة 100 مليون صحة محافظ القاهرة يتفقد المركز الطبي بالنزهة في اليوم الاول لحملة ١٠٠ مليون صحة
كتب سيد الخلفاوى
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تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة منذ قليل، المركز الطبي بالنزهة،  لمتابعة أعمال بدء مبادرة مكافحة مرض فيروس سيى ضمن مبادرة الرئيس " ١٠٠ مليون صحة"، والتى تستهدف الكشف عن 7 ملون مواطن بالعاصمة.
 
ووجه المحافظ، بضرورة تعاون الجميع فى إنجاح الحملة وتحقيق هدفها، لحماية صحة المواطنين، والعمل على أن تكون مصر خالية من فيروس سى.
 
 وتشمل الزيارة المركز الطبي بسراي القبة بجوار سنترال القبة يعقبها زيارة الوحدة الموجودة بمركز شباب سراي القبة، ثم زيارة المركز الطبي بالنزهة خلف مبني حي النزهة.
 
رافق المحافظ خلال الجولة عدد من قيادات المحافظة ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.
 
 
 

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