محافظ القاهرة يتفقد أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بالمطرية

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بحى المطرية، والتى تواصل المحافظة تنظيمها منذ الشهر الماضى بمعظم أحياء العاصمة بالتنسيق مع تجار سوق العبور، وذلك فى إطار مبادرات وجهود محاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار ورفع أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل.

ووجه المحافظ جميع رؤساء الأحياء باستمرار تنظيم وتسهيل مهمة تلك المنافذ الثابتة لبيع السلع والخضروات والفاكهة بأسعار تنافسية، مع مضاعفة أعدادها وانتشار مواقعها لتغطى كافة المناطق، بما لا يتعارض مع السيولة المرورية بالشوارع، خاصة بعدما لقيت استحسان وإشادة المواطنين.

وشهدت خلال الفترة الماضية إقبالا ملحوظا بمختلف الأحياء ما أدى إلى ضبط الأسعار بالأسواق الأخرى ومواجهة استغلال جشع بعض التجار، وتواصل المبادرة توفير الخضروات والفاكهة بأسعار الجملة والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق كالآتى (البطاطس بـ5 جنيهات ــ والطماطم بـ2.5 ــ والكوسة والبسلة والعنب بـ6 والباذنجان بـ 3.5 ــ واليوسفى والبرتقال بـ 4 ــ والرمان بـ 7).

رافق المحافظ فى جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس صادق على رئيس حى المطرية.