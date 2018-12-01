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محافظ القاهرة: إقبال كثيف من المواطنين على حملة الكشف عن فيروس سى

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:58 ص
محافظ القاهرة: إقبال كثيف من المواطنين على حملة الكشف عن فيروس سى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن نسبة الإقبال من المواطنين على وحدات وأماكن المسح الطبي لفيروس سي في اليوم الأول لها كبيرة جدا، مشيرا إلى ان المحافظة تسخر كل الامكانيات لدعم الحملة.
 
وأضاف عبدالعال، خلال الجولة التفقدية بالمركز الطبي لسراى القبة، أنهم يستهدفون أن تكون العاصمة خالية من فيروس سي بنهاية الـ 3 أشهر مدة الحملة فى القاهرة ضمن محافظات المرحلة الثانية.
 
وطالب محافظ القاهرة، المواطنين، بالنزول والمشاركة فى الحملة حماية لأنفسهم من الأمراض، خاصة أن الكشف مجانى بالكامل إلى جانب توفر العلاج للمرضى.
 
‎ وشملت الزيارة المركز الطبي بسراى القبة بجوار سنترال القبة يعقبها زيارة الوحدة الموجودة بمركز شباب سراي القبة ثم زيارة المركز الطبى بالنزهة خلف مبنى حى النزهة.
 
رافق المحافظ خلال الجولة عدد من قيادات المحافظة ورئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة.
 
 
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