محافظ الدقهلية: أثق فى قدرة وحكمة نيافة ماركوس على قيادة شعب الكنيسة

وأضاف: إننى حريص على أن أكون وسط هذا الجمع الكبير فى أجواء روحانية تتسم بالتسامح، وكذلك لأعبر عن سعادتى ومن معى بهذا اليوم، وأكد محافظ الدقهلية ثقته فى قدرة وحكمه نيافة الأنبا ماركوس على قياده شعب الكنيسة فى هذه المرحلة التى يمر بها الوطن والتى تتطلب التكاتف والتراحم والتعاون بين الجميع.

فيما أكد نيافة الأنبا ماركوس فى كلمته فى احتفالية تجليسه أن مهمته تأتى لاستكمال مسيرة المتنيح نيافة الأنبا بيشوى وماقدمه على مدى أكثر من 46 عاما لشعب الكنيسة، من الجهد الكثير والعلم الغزير وأجمعنا جميعا على حبه واحترامه ونهلنا من علمه وحكمته.

وقال نيافة الأنبا ماركوس إنه يستعير كلمات قداسة البابا تواضروس عن الراحل العزيز نيافة الأنبا بيشوى، والذى كان طالبا متميزا وراهبا ناسكا واسقفا راعيا ومطرانا عالما.

وأضاف نيافه الانبا ماركوس قائلا : أرجو أن اسير على نهجه وأن احقق ولو القليل مما حققه ،وكان الدكتور كمال شاروبيم قد قام اليوم بزيارة كنيسة مارجرجرس بميت دمسيس باجا ، حيث قدم التهنئه لراعى الكنيسه القمص مكارى بمناسبه مرور 50 عاما على رسامته وتمنى له طول العمر ومزيد من العطاء فى خدمه شعب الكنيسه المصرية.