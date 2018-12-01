محافظ أسوان يعطى إشارة البدء لفعاليات 100 مليون صحة

أسوان - صلاح المسن

انطلقت فى محافظة أسوان فاعليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحملة القومية " 100 مليون صحة " للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية والتى ستستمر على مدار ألـ 3 أشهر ضمن محافظات المرحلة الثانية حيث أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان إشارة البدء لإطلاق الحملة القومية من مكتب صحة أول بوسط مدينة أسوان.

وتفقد محافظ أسوان يرافقه اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ والدكتور إيهاب حفنى وكيل وزارة الصحة أعمال الحملة للاطمئنان على توافر كافة التجهيزات والمعدات والمعامل والأدوية، بجانب الأطقم الطبية ، وشملت الجولة أيضاً الفرق الثابتة للكشف بمكتب بريد أسوان الرئيسى و مستشفى الرمد ومديرية التربية والتعليم.

وأكد اللواء أحمد إبراهيم على أنه بالتزامن مع انطلاق الحملة القومية سيتم تنظيم مسابقة على مستوى الوحدات المحلية للمدن والقرى والإدارات الصحية والمبانى الحكومية والكليات الجامعية لتكريم الجهات التى ستحقق أعلى نسبة فى الإقبال على الكشف الطبى ضمن فعاليات الحملة وذلك لتحفيز هذه الجهات على تقديم كافة التسهيلات وبذل الجهود المطلوبة للكشف على المواطنين المستهدفين على مستوى المحافظة والذين يصل عددهم إلى 981 ألف و 258 نسمة فى المرحلة السنية التى تبدأ من 18 سنة.

وأشار إلى أنه تم تنظيم أكثر من مؤتمر للتنسيق بين الجهات والمتابعة اليومية أولاً بأول لتقديم كافة التسهيلات الممكنة بجانب تكثيف التوعية بدور العبادة والإعلام ومراكز الشباب وقصور الثقافة والجامعة والمدارس والمصانع والجمعيات الأهلية لتحقيق الهدف من وراء هذه الحملة القومية والتى تأتى ضمن إنجازات الرئيس السيسى وخاصة أنه لم يسبق لدولة أن تقوم بالفحص الشامل لشعبها بالكامل الأمر الذى لاقى إشادة واستحسان المنظمات الدولية والدول الأخرى.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى، بأنه سبق انطلاق فعاليات الحملة القومية للقضاء على فيرس سى والأمراض غير السارية عقد العديد من ندوات التوعية فى مراكز الشباب وقصور الثقافة والمصانع مع توجيه رسائل إرشادية فى طابور الصباح بالمدارس والجامعة وأيضاً خطبة الجمعة بالمساجد وجلسات الوعظ بالكنائس، بجانب قيام نحو 4 ألاف رائدة ريفية بتوضيح الخدمات المقدمة خلال الحملة من تحليل لفيرس سى وأيضاً تحليل السكر وقياس ضغط الدم، مع قياس الطول والوزن والتى لن تستغرق أكثر من 10 دقائق.

وأشار إلى أنه يتم إخطار المواطن بنتائج الكشف الطبى والتحاليل وفى حالة اكتشاف إصابته بأى أمراض سيتم على الفور تحويله للمستشفيات المتخصصة لعلاجه بالمجان على نفقة الدولة وبشكل دائم حتى يتعافى تماماً مؤكداً على أن الحملة ستتم خلال 3 أشهر بجميع أنحاء المحافظة على مدار جميع أيام الأسبوع بدون توقف من خلال 102 نقطة ثابتة داخل الوحدات الصحية ، بجانب 13 مستشفى ، علاوة على 34 نقطة متحركة حيث سيقوم بالكشف الطبى على المواطنين 308 فريق طبى منهم 87 فريق طبى بمركز ومدينة أسوان و 28 فريق طبى بمركز ومدينة دراو و 77 فريق طبى بمركز ومدينة كوم أمبو و 24 فريق طبى بمركز ومدينة نصر النوبة وأخيراً 92 فريق طبى بمركز ومدينة إدفو.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسوان بأنه سيتم توجيه الفرق الطبية المتحركة إلى الجامعة والمدارس والمبانى الحكومية والتجمعات الصناعية والأسواق الأسبوعية وأثناء تقديم العروض الفنية والثقافية بالإضافة إلى المعسكرات الأمنية والعسكرية .