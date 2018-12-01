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مباحثات تعاون بين أكاديمية البحث العلمى وأكاديمية بيلاروسيا

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:29 م
مباحثات تعاون بين أكاديمية البحث العلمى وأكاديمية بيلاروسيا مباحثات تعاون مشترك بين أكاديمية البحث العلمي والأكاديمية الوطنية للعلوم ببيلاروسيا
وائل ربيعى
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قام الدكتور ألكسندر سوكالو نائب رئيس أكاديمية بيلاروسيا الوطنية للعلوم، بزيارة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك على هامش اجتماعات اللجنة المصرية البيلاروسية المشتركة.
 
 كان في استقباله الدكتور سامح سرور المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية، وخلال اللقاء تم بحث مدى تقدم المشروعات المشتركة القائمة، كما شمل اللقاء مباحثات ثنائية من أجل تطوير التعاون بين الطرفين، حيث تم بحث إمكانية زيادة عدد المشروعات المشتركة وأن تمتد المشروعات لتشمل مجالات متعددة مثل الصحة والدواء والسياحة والزراعة وكذلك مجالات التنمية التكنولوجيا.
 
كما تم كذلك بحث إمكانية إنشاء برنامج تبادل زيارات يستفيد منه شباب الباحثين وكذلك عقد ورش عمل مشتركة لبناء قدرات الباحثين في كل من الدولتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي نهاية اللقاء قام المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية بالأكاديمية نيابة عن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بإهداء نائب رئيس أكاديمية بيلاروسيا ميدالية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تقديراً لدوره في تعميق التعاون بين الأكاديميتين.
 
 

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