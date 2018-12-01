ماى تعرب عن تعازيها فى وفاة بوش الأب

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أعربت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، عن تعازيها للشعب الأمريكي ولعائلة الرئيس الأسبق "جورج بوش الأب" الذي توفي عن عمر ناهز 94 عاما.

وقالت ماي - في بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم السبت - إن "روح الخدمة العامة التي قدمها جورج بوش الأب تعد مثالا لنا جميعا.. إن خدمته في الحرب العالمية الثانية، إلى قيادته وكالة الاستخبارات المركزية وتوجيهه لحرب الخليج كقائد أعلى للقوات المسلحة، فضلا عن التوصل إلى نهاية سلمية للحرب الباردة، جعل العالم مكانا أكثر أمانا للأجيال القادمة".

وأضافت ماي أنه "في كل مرحلة من مسيرته المميزة، عمل الرئيس جنبا إلى جنب مع أصدقائه وزملائه ونظرائه في المملكة المتحدة.. تتذكر بريطانيا اليوم رجل دولة عظيما وصديقا حقيقيا لبلادنا".

يشار إلى أن جورج بوش الأب قد شغل الرئاسة الأمريكية لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993، وهو والد الرئيس الجمهوري الأسبق "جورج دبليو بوش" الذي تولى السلطة لفترتين من عام 2001 إلى عام 2009.