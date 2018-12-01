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ماكرون يعرب عن تعازيه لوفاة جورج بوش الأب

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:17 م
ماكرون يعرب عن تعازيه لوفاة جورج بوش الأب ماكرون
أ ش أ
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أعرب الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" اليوم السبت عن تعازيه لوفاة الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش الأب" عن عمر ناهز 94 عاما.

وقال ماكرون - في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه "بالنيابة عن الشعب الفرنسي، أنقل التعازي إلى الأمة الأمريكية لفقدان الرئيس الأسبق جورج بوش الأب.. لقد كان قائد عالميا دعم بقوة التحالف مع أوروبا.. إننا نتعاطف مع عائلته وأحبائه".

يشار إلى أن جورج بوش الأب قد شغل الرئاسة الأمريكية لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993، وهو والد الرئيس الجمهوري الأسبق "جورج دبليو بوش" الذي تولى السلطة لفترتين من عام 2001 إلى عام 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق "جيب بوش" الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

 


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