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قوات سوريا الديمقراطية تعلن اعتقال قيادى بارز بداعش فى دير الزور

السبت، 01 ديسمبر 2018 08:00 ص
قوات سوريا الديمقراطية تعلن اعتقال قيادى بارز بداعش فى دير الزور عناصر من قوات سوريا الديمقراطية
دمشق /أ ش أ/
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أعلنت قوات "سوريا الديمقراطية"، التى تضم فصائل كردية وعربية، اعتقال أحد مسؤولى تنظيم "داعش" الإرهابى فى شرق سوريا.

ووصفت قوات "سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولى بقيادة واشنطن، فى بيان أوردته قناة "العربية" الاخبارية - أسامة عويد الصالح بأنه "أحد أخطر إرهابيى تنظيم داعش". مشيرة إلى أنه كان مسؤولاً أمنياً للإرهابيين فى محافظة دير الزور، وشارك بشكل مباشر بالتخطيط والتنفيذ فى أكثر من 40 عملية إرهابية للتنظيم الإرهابى فى المحافظة الحدودية مع العراق.

وأشار البيان إلى أن الصالح عمل مسؤولا أمنيا أيضا فى أكثر من منطقة بينها الرقة، معقل التنظيم السابق فى سوريا.

وألقى جهاز مكافحة الإرهاب فى قوات "سوريا الديمقراطية"، وفق البيان، القبض على الصالح فى "كمين محكم" فى الثانى والعشرين من نوفمبر فى قريته الطيانة فى ريف دير الزور الشرقي.

يذكر أن قوات "سوريا الديمقراطية" سيطرت قبل عام على القرية خلال عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" شمال الضفة الشرقية لنهر الفرات الذى يقسم محافظة دير الزور إلى قسمين.

 


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اعتقال قيادى بارز بداعش

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