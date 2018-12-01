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قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات اليوم لغسيل الشبكات

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:07 ص
قطع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات اليوم لغسيل الشبكات انقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم السبت، لمدة 6 ساعات، من الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وحتى الساعة السادسة مساءً، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور، وأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية.

 

وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

 

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 


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