قرية ميت دمسيس بالدقهلية تعقد مؤتمرا شعبيا للمطالبة بتيسير الزواج

الدقهلية - شريف الديب

عقد أهالي قرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية مؤتمرا شعبيا حضره معظم أهالي القرية من مختلف الأعمار على اختلاف ثقافتهم ومستواهم التعليمي.

ونجحت مبادرة بعض شباب القرية بعقد المؤتمر الشعبي والذي كان الهدف منه تيسير الزواج من خلال تغيير المفهوم الخاطئ عند معظم أولياء الأمور بضرورة الإنفاق ببزخ عند تجهز العريس والعروسة للزواج .

وتتباهى كل أم بأن ابنتها تم تجهيزها بمبلغ كبير ويتفاخر الأب بأن ابنه اشترى شبكة ذهبية بمبلغ أكبر ويتعالى ثالث بأنه أنفق مئات الآلاف في عرس نجله.

وقد تجمع رموز القرية وعلى رأسهم اللواء حسن سيف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية السابق والدكتور محمد أبو الروس عضو هيئة تدريس جامعة المنصورة وفضيلة الشيخ محمد سعد عضو هيئة الإفتاء بالأزهر الشريف والدكتور محمد البنوى عضو هيئة تدريس جامعة الازهر والسيد عبد الرحمن الخوالى مدير ادارة اجا التعليمية سابقا والكابتن فوزى فتى عضو مجلس النواب عن مركز أجا على المنصة من أجل الحديث عن ضرورة التراحم بين الناس وعدم المبالغة في طلبات الزواج حتى يعود النفع على الجميع وهو ما لقى استحسان الجميع واتفق شيوخ القرية على توحيد خطبة الجمعه للحديث عن الأمر نفسه حتى يتشجع الجميع على التنفيذ وعدم المبالغة في طلبات الزواج.

وفي نهاية المؤتمر الشعبي تم تكريم بعض الشخصيات البارزة والتى كانت مؤثرة فى القرية ومنهم من رحل عن دنيانا كنوع من الوفاء لذكراهم العطرة .

كما تم تكريم المتفوقين من كل الصفوف الدراسية ابتدائى واعدادى وثانوى أزهر وعام .

وأكد شباب القرية القائمين على المبادرة أن ما حدث مجرد البداية من أجل تغيير الثقافة العامة لأهالي قرية ميت دمسيس إلى الأفضل.











