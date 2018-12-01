video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 03:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

قادة العالم ينعون وفاة جورج بوش الأب.. تيريزا ماى ومحمد بن راشد أبرزهم

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:42 م
قادة العالم ينعون وفاة جورج بوش الأب.. تيريزا ماى ومحمد بن راشد أبرزهم جورج بوش الأب
كتبت ريهام عبد الله
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس
 

نعى عدد من قادة الدول، والساسة، وفاة الرئيس الأمريكى السابق، جورج اتش دبليو بوش، الأب، عن عمر ناهز الـ94 عاما.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم، حمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى: "تعازينا لأسرة بوش وللشعب الأمريكى على وفاة جورج دبليو بوش، الذى نتذكره كحليف قوى وصديق".

محمد بن راشد
محمد بن راشد

 

وقالت تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية: "كان الرئيس بوش صديقا حقيقيا للمملكة المتحدة ونظيرها الموثوق، ومقرب جدت من ريسى وزراء، سوف نفتقد الكثير من الحنكة السياسية والحكمة والصداقة، ونبعث اليوم بأعمق تعازينا لأسرته وللشعب الأمريكى".

 

تيريزا ماى
تيريزا ماى

 

فيما غرد ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا السابق :" حزنت كثيرا لسماع أن جورج بوش الأب قد وافته المنية، لقد كان رجلاً طيباً، رئيساً عظيماً ووطنياً أمريكياً كريماً ودافئاً كان حليفًا قويًا وصديقًا للمملكة المتحدة، كان استقبال "بوش 41" وزوجته الرائعة "باربارا" في رقم 10 شرفًا كبيرًا لن أنساه أبدًا".

 

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ماكرون يعرب عن تعازيه لوفاة جورج بوش الأب

رحيل مؤسس "النظام العالمى الجديد".. جورج بوش الأب يرحل تاركا إرثا من الحروب ذات النوايا الطيبة.. حرب الخليج والإطاحة بزعيم بنما أبرزها.. أرسى الديمقراطية بشرق أوروبا ووقع اتفاق خفض الترسانة النووية مع جورباتشوف

رحيل الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب عن عمر ناهز 94 عاما

وفاة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب عن عمر 94 عاما

جورج بوش

اليوم السابع بلس

وفاة جورج بوش

محمد بن راشد

ال مكتوم

اخبار عالمية




لا تفوتك
الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة