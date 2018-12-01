قادة العالم ينعون وفاة جورج بوش الأب.. تيريزا ماى ومحمد بن راشد أبرزهم

كتبت ريهام عبد الله





نعى عدد من قادة الدول، والساسة، وفاة الرئيس الأمريكى السابق، جورج اتش دبليو بوش، الأب، عن عمر ناهز الـ94 عاما.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم، حمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى: "تعازينا لأسرة بوش وللشعب الأمريكى على وفاة جورج دبليو بوش، الذى نتذكره كحليف قوى وصديق".



محمد بن راشد

وقالت تيريزا ماى، رئيسة الوزراء البريطانية: "كان الرئيس بوش صديقا حقيقيا للمملكة المتحدة ونظيرها الموثوق، ومقرب جدت من ريسى وزراء، سوف نفتقد الكثير من الحنكة السياسية والحكمة والصداقة، ونبعث اليوم بأعمق تعازينا لأسرته وللشعب الأمريكى".



تيريزا ماى

فيما غرد ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا السابق :" حزنت كثيرا لسماع أن جورج بوش الأب قد وافته المنية، لقد كان رجلاً طيباً، رئيساً عظيماً ووطنياً أمريكياً كريماً ودافئاً كان حليفًا قويًا وصديقًا للمملكة المتحدة، كان استقبال "بوش 41" وزوجته الرائعة "باربارا" في رقم 10 شرفًا كبيرًا لن أنساه أبدًا".