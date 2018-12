فيديو.. البنتاجون يعلن العثور على جثة قائد البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط ميتا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، العثور على جثة قائد القوات البحرية الأمريكية فى الشرق الأوسط الأدميرال سكوت ستيرني.

وقال قائد العمليات البحرية للبنتاجون، الأميرال جون ريتشاردسون، فى بيان مصور نشره مساء اليوم السبت على صفحة البحرية الأمريكية بتويتر، إن ستيرني، قائد القوات البحرية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية وقائد الأسطول الأمريكى الخامس، عثر عليه ميتا.

ولم يوضح ريتشاردسون سبب وفاة ستيرني، إلا أنه أشار إلى أن من غير المشتبه حتى الآن أن وفاته ناجمة عن عنف، لافتا إلى أن لجنة التحقيقات الجنائية للبحرية الأمريكية تتعاونان لإجراء التحقيق فى الحادث.

كما ذكر ريتشاردسون أن نائب ستيرني، اللواء بحرى بول شليس، تولى قيادة البحرية الأمريكية فى الشرق الأوسط والأسطول الخامس.

🔉MT @CNORichardson: Team, it's my sad duty to inform you that today @secnav76 and I were informed that Vice Adm. Scott Stearney, our commander of @US5thFleet in Bahrain, was found deceased in his residence in Bahrain today. pic.twitter.com/vuw86W0fxh