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فيديو.. البنتاجون يعلن العثور على جثة قائد البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط ميتا

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:30 م
فيديو.. البنتاجون يعلن العثور على جثة قائد البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط ميتا الأدميرال سكوت ستيرني
كتب عبد الوهاب الجندى
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، العثور على جثة قائد القوات البحرية الأمريكية فى الشرق الأوسط الأدميرال سكوت ستيرني.

وقال قائد العمليات البحرية للبنتاجون، الأميرال جون ريتشاردسون، فى بيان مصور نشره مساء اليوم السبت على صفحة البحرية الأمريكية بتويتر، إن ستيرني، قائد القوات البحرية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية وقائد الأسطول الأمريكى الخامس، عثر عليه ميتا.

ولم يوضح ريتشاردسون سبب وفاة ستيرني، إلا أنه أشار إلى أن من غير المشتبه حتى الآن أن وفاته ناجمة عن عنف، لافتا إلى أن لجنة التحقيقات الجنائية للبحرية الأمريكية تتعاونان لإجراء التحقيق فى الحادث.

كما ذكر ريتشاردسون أن نائب ستيرني، اللواء بحرى بول شليس، تولى قيادة البحرية الأمريكية فى الشرق الأوسط والأسطول الخامس

 

 


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الشرق الأوسط

البنتاجون

قائد الاسطول الامريكي




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