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غدًا.. إنشاء أول محطة تبريد مركزى بالعاصمة الإدارية بالتنسيق مع وزارة البترول

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:00 ص
غدًا.. إنشاء أول محطة تبريد مركزى بالعاصمة الإدارية بالتنسيق مع وزارة البترول العاصمة الإدارية الجديدة
كتب بأحمد حسن
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توقع غدًا الأحد شركة العاصمة الإدارية الجديدة اتفاقية مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لإنشاء أول محطة تبريد مركز بالعاصمة الإدارية، وذلك إيمانًا من الحكومة بأهداف التنمية المستدامة للمدن وسعيًا نحو تطبيقها فى العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الذكية الأولى فى مصر، والسعى نحو ترشيد الطاقة.

 

من جانبه قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن أعمال التكييف تمثل حوالى 65% من إجمالى استهلاك الطاقة.

 

وأوضح، أنه تم تصميم محطة التبريد بحيث تواكب أحدث المحطات فى العالم، وهى تعتبر الأكبر فى مصر وأفريقيا، حيث تنتج 120 ألف طن سنويًا على مرحلتين، والأولى فى العالم من خلال استخدام وحدات تعمل بالكهرباء وأخرى تعمل بالغاز الطبيعى مجتمعة، بالإضافة إلى التخزين الحرارى thermal storage مما يؤمن عمل المحطة حتى فى حال انقطاع أى من مصدرى الطاقة ويحفظ استمرار الخدمة فى كافة الأوقات.

 

وأشار إلى أن المحطة تعتمد على نظام تخزين الطاقة اثناء الليل لاستخدامها فى فترات الذروة، وهو ما يحقق وفرًا إضافيًا فى القدرة الكهربائية المطلوبة بـ20%.


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العاصمه الاداريه الجديده

وزاره البترول




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