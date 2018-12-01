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غدا.. المدينة الشبابية تستقبل أفواج تطوع وزارة الشباب بشرم الشيخ

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:01 م
غدا.. المدينة الشبابية تستقبل أفواج تطوع وزارة الشباب بشرم الشيخ محمد فتحي توفيق مدير عام الشباب والرياضة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال محمد فتحى توفيق، مدير عام الشباب والرياضة بجنوب سيناء فى تصريحات لة مساء اليوم، أن المدينة الشبابية بشرم الشيخ تستقبل غدا الأحد معسكرات عمل تطوعية وثقافية، لأعضاء أندية التطوع على مستوى الجمهورية، والتى تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة، خلال شهرى ديسمبر ويناير.

 وأضاف فتحى، أنه سيتم الاحتفال باليوم العالمى للتطوع بمدينة شرم الشيخ، يوم الخامس من ديسمبر المقبل، موضحًا أن البرنامج يشمل الاستقبال والتسكين للأفواج المشاركة غدا الاحد، واليوم الثانى محاضرة عن البيئة وآليات الحفاظ عليها، واليوم الثالث محاضرة فى التنمية البشرية، واليوم الرابع تقام فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للتطوع.

 

 

 


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