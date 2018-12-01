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غدا.. "التعاون الدولى والأمن القومى" ورشة عمل بجامعة سوهاج4

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:32 م
غدا.. "التعاون الدولى والأمن القومى" ورشة عمل بجامعة سوهاج4 الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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ينظم مركز العلاقات الدولية بجامعة سوهاج بالتعاون مع أكاديمية العلوم الافريقية ورشة عمل بعنوان " العلاقة بين التعاون الدولى والأمن القومي" وذلك غدا الأحد بقاعة قناة السويس بالجامعة الجديدة فى تمام الساعة العاشرة صباحا، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وأضاف أن الهدف من هذه الورشة هو إلقاء الضوء على حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والطلاب بشكل عام فى العلاقة مع الخارج، فتح آفاق جديدة فى التعاون الدولى لرسم صورة حقيقية عن مصر والعالم العربى، المساهمة فى نشر مفهوم الأمن القومى بشكله الصحيح كما يعرفه من فى الخارج، الإطلاع على القوانين الخاصة بالتعاون الدولى، موضحاً أن الورشة تتضمن العديد من الموضوعات ومن أهمها التعاون المصرى الأفريقى "الواقع والتحديات"، السياسه الخارجية المصرية والأمن القومى المصرى "التحديات والنجاحات"، واجبات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى ظل قانون تنظيم الجامعات، العلاقة بين مراكز التعاون الدولى داخليا وخارجيا.

وقال الدكتور محمود عبد العاطى مدير مركز العلاقات الدولية بالجامعة، أن الورشة يحاضر بها نخبة من المتخصصين فى التعاون الدولى والأمن القومى، وهم الدكتور إسلام ابو المجد مستشار وزير التعليم العالى للشئون الأفريقية، اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبى عضو لجنة العلاقات الخارجية ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، الدكتور خالد جمال حسن عميد كلية الحقوق بجامعة العلوم التطبيقية سابقا وأستاذ القانون الدولى بجامعة أسيوط، اللواء شوقى صلاح استاذ القانون الدولى بأكاديمية الشرطة، الدكتورة إلهام محمود على مسئول العلاقات الدولية بجامعة السويس.

 

 


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