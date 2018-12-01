غدا احتفالية الهلال الأحمر المصرى لأبناء الحضانات بمناسبة اليوم العالمى للطفل

كتب مدحت وهبة

ينظم الهلال الأحمر المصرى غدا الأحد احتفالية كبيرة لدور الحضانة وأندية الطفل التابعة للهلال، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للطفولة، بمقر الهلال الأحمر المصرى بمدينة نصر، بهدف رسم البهجة على وجوه الأطفال .

وسيشهد الاحتفالية كل من الدكتورة مؤمنة كامل الأمين العام للهلال الأحمر المصرى، والدكتور حسن البيلاوى الأمين العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية، وممثلو وزارة التضامن الاجتماعى، وسيتم استعراض فقرات غنائية وشعرية وثقافية للأطفال، كما سيتم افتتاح معرض منتجات ورسومات الأطفال.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يقوم فيه الهلال الأحمر المصرى بتنفذ العديد من الأنشطة المختلفة من خلال متطوعى الهلال فى مختلف المحافظات.