عزل عضو هيئة تدريس بجامعة بنى سويف لاتهامه بطلب هدايا من الطلاب

ألزم مجلس التاديب المنعقد مؤخرا بجامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بإصدار قرار عزل عضو هيئة تدريس بكلية الخدمة الاجتماعية مع احتفاظه بحقه فى المكافاة او المعاش، وذلك لثبوت إدانته فيما نسب إليه من اتهامات فى الدعوى رقم "1 " لسنة 2018 بشأن طلب عطايا من الطلاب، والتحدث بألفاظ نابية وخارجة ، مادعا رئيس الجامعة إلى إصدار القرار وإرساله إلى إدارة الكلية .

وتقدمت طالبتان بالكلية الكائنة بالحرم الجامعى شرق النيل، بمذكرتين إلى رئيس الجامعة تتضمنان اتهامات موجهة للدكتور " ا .ع" الاستاذ بالكلية وتتضمن طلبه هدايا وعطايا من الطلاب تشمل "إصلاح محمول وشراء طابعة" فضلا عن تلفظه بعبارات غير لائقة وبها إيحاءات جنسية، وأحال رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس إلى مجلس تأديب للتحقيق معه، فأدانه المجلس، واعتبر ما ارتكبه خروجا عن آداب المهنة، ما يستوجب عزله من الوظيفة .