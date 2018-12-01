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"عزكم عزنا".. احتفاء سعودى باليوم الوطنى الـ 47 للإمارات.. صور

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:08 م
"عزكم عزنا".. احتفاء سعودى باليوم الوطنى الـ 47 للإمارات.. صور احتفاء سعودى باليوم الوطنى للامارات
كتب محمد عبد العظيم
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تحتفل دولة الإمارات غدا الأحد باليوم الوطنى الـ 47، وفى إطار الاحتفال بهذا اليوم تصدر هاشتاج اليوم الوطنى الإماراتى 47، الأكثر تداولا على "تويتر" فى السعودية، حيث حرص عدد كبير من المتابعين على تهنئة الإمارات بيومها الوطنى.

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وتحت هاشتاج "عزكم عزنا"، عبر المواطنون السعوديون بفرحتهم الشديدة بهذا اليوم، وفيما حرصوا على نشر صور الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، مع الشيخ محمد بن راشد حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى.

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يذكر أن اليوم الوطنى للإمارات، يوافق يوم الثانى من ديسمبر كل عام، والذى تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقروا دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

 

 

 


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