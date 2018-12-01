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عجوز بعد فحصه بسوهاج ضمن مبادرة 100 مليون صحة: "تحيا مصر ..يحيا السيسى"

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:20 م
عجوز بعد فحصه بسوهاج ضمن مبادرة 100 مليون صحة: "تحيا مصر ..يحيا السيسى" عجوز بعد فحصه بسوهاج ضمن مبادرة 100 مليون
سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف
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لم يجد أحد المواطنين بقرية بنى منصور بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج إلا تلك الكلمات التي أخذ يرددها داخل وخارج الوحدة الصحية "تحيا مصر ، يحيا الجيش ، يحيا السيسي" للتعبير عن فرحته ودعمه لمبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وذلك أثناء اجراء التحاليل الطبية للكشف عن فيروس سي .

و لاقت المبادرة إقبالا كثيفا من المواطنين للتحليل اللإطمئنان على صحتهم حيث أكد " احمد محمد فراج " ، وحمدان جاد عبد العال "، وطلعت وديد صبحي" ، أنهم  سعداء جدا، خاصة أن الحملة ستستمر لمدة ثلاثة شهور لتصل لأكبر عدد من المواطنين.

يذكر أن الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بسوهاج قال في تصريح لليوم السابع صباح اليوم  أنه تم تحديد 222 نقطة لإجراء كل أعمال المسح الخاص بالحملة، بالإضافة إلى 10 فرق متنقلة، بإجمالي 900 فريق يعملون على فترتين للقيام بعملية المسح على نحو 2.8 مليون مواطن من الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق وهم إجمالي المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات وسيتم فحصهم ضد فيروس "سي" والأمراض غير السارية والمقصود بها السكر والضغط والسمنة.

وأضاف "جميعه" أن إجمالى المشاركين فى الحملة  حوالى 5000 شخص ما بين طبيب صيدلة وأسنان وعلاج طبيعى وتمريض ومدخلى بيانات وإداريين وخدمات معاونة وتتم عملية الفحص عن طريق شك المريض وأخذ نقطتي دم  الأولى لتحليل السكر والثانية لتحليل فيروس "سي" وتظهر نتيجة التحليل خلال 20 دقيقة ومن تثبت التحاليل أنه إيجابي فيروس "سي" سيتم عمل كارت له محدد فيه مكان تلقي العلاج وميعاده وسيكون العلاج بالمجان.

 


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