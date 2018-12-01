طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلاً .. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس لطيف على جميع الأنحاء نهارًا، بارد ليلاً، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى مناطق من الوجه البحرى.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 21

شبين الكوم 14 21

طنطا 14 21

دمنهور 14 21

الإسكندرية 12 21

بلطيم 15 21

مطروح 12 21

السلوم 11 21

سيوة 10 20

بورسعيد 15 21

دمياط 15 22

الزقازيق 14 22

الاسماعيلية 12 22

السويس 13 22

العريش 11 22

رفح 12 22

رأس سدر 13 23

نخل 06 21

نويبع 17 21

طابا 13 20

كاترين 07 18

الطور 13 22

شرم الشيخ 18 24

الغردقة 16 24

مرسى علم 18 25

الفيوم 13 22

بنى سويف 13 22

المنيا 10 22

أسيوط 11 22

سوهاج 11 23

قنا 12 24

الأقصر 12 24

أسوان 13 24

أبوسمبل 14 23

الوادى الجديد 10 23

شلاتين 20 26

أبو رماد 16 24

رأس حدربة 17 23

حلايب 21 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 32

المدينة المنورة 18 29

الرياض 14 27

المنامة 20 26

أبوظبى 20 29

الدوحة 20 28

الكويت 15 25

دمشق 05 18

بيروت 15 21

عمان 08 16

القدس 09 17

غزة 15 22

بغداد 14 21

مسقط 22 27

صنعاء 06 24

الخرطوم 19 35

طرابلس 13 20

تونس 12 19

الجزائر 08 16

الرباط 09 19

نواكشوط 17 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 10

اسطنبول 06 09

اسلام اباد 07 25

نيودلهى 11 27

جاكرتا 25 32

بكين -01 08

كوالامبور 24 32

طوكيو 06 15

أثينا 03 10

روما 06 15

باريس 06 11

مدريد 04 11

برلين 03 06

لندن 08 12

مونتريال -03 01

موسكو -14 -06

نيويورك 02 06

واشنطن 02 07