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ضبط 14 تاجر مخدرات ببنها وقها وطوخ بحملة أمنية بالقليوبية

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:23 م
ضبط 14 تاجر مخدرات ببنها وقها وطوخ بحملة أمنية بالقليوبية مديرية أمن القليوبية
كتبت - نيفين طه
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القى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الاقسام بالقليوبية القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حملة مشتركة لضبط الشارع القليوبى، وضبط مروجى السموم البيضاء، أسفرت عن ضبط   14 تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمة، وأحيلوا جميع المتهمين للنيابة  فتولت التحقيق .

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية،  تقضى بتكثيف الحملات الأمنية على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الاقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.

وقامت حمله مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنهاوالعقيد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة.

واستهدفت الحملات مدن طوخ  وشبرا الخيمة وبنها والخصوص وشبرا الخيمة وأسفرت عن ضبط  14 تاجر مخدرات بحوزتهم  كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 200 جرام حشيش و 140 قرص مخدر، و 80جرام فودو، ،500 جم  استروكس، 190 هيروين، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


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