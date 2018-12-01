ضبط مسئول بميناء الإسكندرية استولى على واردات دون علم أصحابها

كتب محمود عبد الراضي ودينا الحسيني

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندية البحرى قيام "سهيل . م . ع – رئيس قسم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات – ومقيم بالإسكندرية، باستغلال طبيعة عمله والاستيلاء - دون وجه حق- على كميات كبيرة من العينات الخاصة بالرسائل الواردة للبلاد المتواجدة بمخزن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك عقب فحصها معملياً، ولم يتقدم أصحابها لاستلامها خلال المدة القانونية، دون تسليمها للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها قانونياً .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من العينات مختلفة الأنواع، محملة على إحدى السيارات قيادة شخص " محدد"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات .