ضبط طن أسمدة زراعية مدعمة و 24 ألف قرص دوائى منتهي الصلاحية بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، سيارة محملة بطن أسمدة زراعية مُدعمة من قِبل الدولة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بمركز فاقوس، كما تمكنت مديرية الصحة من ضبط صيدليتن بدون تراخيص و التحفظ على 24500 قرص دوائي محظور التداول و منتهي الصلاحية.

وأكدت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية تموين الشرقية أن إدارة تموين فاقوس برئاسة عبد الحميد عزاز رئيس قطاع تموين شمال الشرقية ومدير الادارة وبمشاركة ممدوح أنور الجندي رئيس الرقابة التموينية بالإشتراك مع نقطة شرطة الصالحية القديمة و رئاسة مركز ومدينة فاقوس قد قاموا بحملة تموينية على مركز فاقوس وتمكنوا من ضبط سيارة جامبو بطريق الصالحية القديمة محملة بعدد 200 شيكارة سماد يوريا أزوت 46% زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم خاصة بوزارة الزراعة ومدعومة من الدولة ومحظور بيعها أو الإتجار فيها لإعادة بيعها فى السوق السوداء..

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وتحرير محضر جنحة رقم 38833 لسنة 2018 المركز ضد سائق السيارة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيالة.

في السياق ذاته أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات محافظ الشرقية وبناء على المعلومات الواردة لمديرية الصحة والتي تفيد بوجود مكانين غير مرخصين بقرية بنى عمر - مركز فاقوس يقومان بالإتجار بالأدوية البشرية وكلاهما يضع لافتة صيدلية وعليه قامت ادارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بالتنسيق مع هيئة الرقابة التموينية بالشرقية بتنفيذ حملة تفيشية مفاجئة على المكانين.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط صيدليتين بدوت ترخيص و تحريز 24500 (قرص / عبوة / كيس / زجاجة ) يتم تداولهم بداخلهما ومنهم عدد 5572 ( قرصا / عبوة / كيسا / زجاجة) غير مصرح تداولهم بالصيدليات منها (أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ، وأدوية خاصة بوزارة الصحة غير مصرح ببيعها وتداولها بالصيدليات وأدوية منتهية الصلاحية معدة للبيع ، و أدوية بدون فواتير، ومستلزمات طبية صدر بها منشور من وزارة الصحة، وأدوية محفوظة فى غير إشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف).

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وتشميع المكانين بكامل محتوياتهما من أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير وعمل المحاضر اللازمة بأرقام ٣٨٨٢٦ ، ٣٨٨٢٧ جنح فاقوس لسنة 2018.