ضبط أعلاف حيوانية وزيوت مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسه العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات، وزيت طعام مجهول المصدر.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "على أال س" ٥٩ سنه صاحب مدشة أعلاف بدون ترخيص، بقرية كفر ابرى مركز زفتى، وبحوزته 2 طن أعلاف حيوانية غير مطابقة للموصفات فى المحضر 20548 جنح مركز زفتى، وضبط "إبراهيم م م أ" ٣٢ سنه صاحب ماكينة طحين بدون ترخيص بقرية البسطويسى مركز المحله، وبحوزته 500 كجم نخاله غير صالحه للاستهلاك الحيوانى، فى المحضر 65688 جنح مركز المحله.

كما تم ضبط "ابراهيم ف م أ ر" ٤٥ سنه صاحب مخزن ببندر كفرالزيات وبحوزته 180 كجم زيت طعام مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك، فى المحضر 40146 جنح مركز كفرالزيات، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابه التحقيق.