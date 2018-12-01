video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 04:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. 8 معلومات عن محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية.. تعالج 40% من مياه الصرف

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:30 ص
صور.. 8 معلومات عن محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية.. تعالج 40% من مياه الصرف محطة تنقية مياه
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

تعد محطة التنقية الشرقية، لمعالجة مياه الصرف الصحى، هى أحد أهم محطات المعالجة بالإسكندرية، والتى تستقبل وتعالج نحو 40% من مستخرج مياه الصرف الصحى فى المحافظة بالكامل، حيث تخدم قطاع شرق ووسط الإسكندرية.

 

وفى النقاط التالية يرصد "اليوم السابع" خدمات المحطة وأعمال التطوير بها وأهميتها بالنسبة لمحافظة الإسكندرية.

 

1 - محافظة الإسكندرية تنتج بنحو 2 مليار متر مكعب يوميًا.

2 - محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية  هى أكبر محطات المحافظة وتقوم بتنقية 40% من مياه الصرف الصحى.

3 - تم رفع كفاءة المحطة خلال السنوات الماضية بتكلفة بلغت 5 مليار جنيه لزيادة القدرة الاستيعابية.

4 - طاقتها الاستيعابية تصل لـ800 ألف متر مكعب فى اليوم، و فى حالات الطوارئ تصل إلى 1.2 مليون متر مكعب فى  اليوم.

5 - تجرى تنقية مياه الصرف الصحى وفصل المخلفات الصلبة فى أحواض التنقية.

6 - تستخدم المحطة أحدث تكنولوجيا  معالجة المياه بمراحل ثلاثية لإنتاج مياه صالحة لإعادة استخدامها فى الرى.

7 - يستعد جهاز المشروعات للصرف الصحى لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من المخلفات الصلبة للصرف الصحى داخل المحطة.

8 - بعد إنشاء المشروع سوف تستخدم الحمأة فى إنتاج غاز يستخدم فى توليد من 35 إلى 50% من الكهرباء ليستفاد بها فى تشغيل المحطة.

محطة التنقية الشرقية (1)
 
محطة التنقية الشرقية (2)
 
محطة التنقية الشرقية (3)
 
محطة التنقية الشرقية (4)
 
محطة التنقية الشرقية (5)
 
محطة التنقية الشرقية (6)
 
محطة التنقية الشرقية (7)
 
محطة التنقية الشرقية (8)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الاسكندرية : تطوير 24 مركز لطب الاسرة بالاسكندرية

نائب محافظ الإسكندرية يعقد ورشة عمل مع مسئولى تلقى شكاوى المواطنين

محافظ الإسكندرية يستقبل سفير الهند لدى مصر لتوطيد العلاقات بين الجانبين

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

محطة التنقية الشرقية




لا تفوتك
شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

شاهد رد فعل جماهير الزمالك بعد وداع البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

قبل أزمة فستانها المثير للجدل.. رانيا يوسف: أنا الأكثر أنوثة فى مصر

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

المرور تقرر إغلاق كوبرى غمرة جزئيا لإصلاح الفواصل المعدنية

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

الصحة: 3 آلاف شاب روجوا للمرحلة الثانية من "100 مليون صحة" بشوارع القاهرة

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

عمر حجازى: الشرطة رافقتنى خلال رحلتى بسيناء وأهلها رحبوا بى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة