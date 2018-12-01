صور.. وزير الرياضة يفتتح ملعب وحمام سباحة بمركز أبوقرقاص بالمنيا

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افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم السبت حمام سباحة بنادى ناصر بالفكرية بمركز أبو قرقاص بتكلفة تصل إلى 4.5 مليون جنيه، ويضم مبنى إدارى وحمام سباحة، كما افتتح الوزير خلال زيارته للمنيا ملعب منجل بمركز شباب سفاى بمركز ابوقرقاص من تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع .

وكان الوزير قد تفقد فى مستهل زيارته للمنيا صباح اليوم مشروع إنشاء الاستاد الرياضى على أرض الواقع، وناقش مع الشركة المنفذة خطة التنفيذ والجدول الزمنى .

وسيعقد الوزير لقاء بمقر الديوان العام للمحافظة مع الشباب وأعضاء مجلس النواب لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة، بإنشاء ملاعب بقرى ومدن المحافظة.

يذكر أن زيارة وزير الشباب والرياضة تأتى فى إطار جولاته التفقدية بمحافظات الجمهورية والتى ضمت عدة محافظات، لمتابعة سير العمل بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتعرف على آخر المستجدات الخاصة بتطويرها ورفع كفاءتها، والعمل على تفعيل دورها المجتمعي، وتعظيم الاستفادة من الخدمات التى تقدمها تلك المنشآت للنشء والشباب.



















