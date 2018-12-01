صور.. وزيرة الصحة ومميش يعلنان انطلاق المرحلة الثانية لحملة الـ"‏100‏ مليون صحة" بالسويس

الإسماعيلية – السيد فلاح

استقبل الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بمركز المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، فى حضور اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، لإعلان انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس "سى" والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة"، والتى بدأت صباح اليوم.

وتستمر الحملة حتى 28 فبراير 2019، فى 11 محافظة هم "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

وتستهدف المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى "100 مليون صحة" فحص 20 مليون مواطن من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى 11 محافظات بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.

كان وزيرة الصحة قد وصلت قبل قليل، إلى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وكان فى استقبالها اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، وأصصطحبها إلى مبنى الأرشاد لهيئة قناة السويس واستقبلهم الفريق مهاب مميش، ثم توجهوا جميعيًا إلى مبنى المحاكاة لعقد مؤتمر انطلاق المرحلة الثانية من الحملة.

ومن المقرر أن تتوجه وزيرة الصحة عقب المؤتمر المنعقد حاليًا بمركز المحاكاة لقناة السويس، لتفقد عمل عدد من نقاط المسح بكلا من مركز كبد هيئة قناة السويس، والمجمع الطبى للتأمين الصحي، ووحدة صحة السبع بنات.

وقال الفريق مهاب مميش، إنه سعيد بمشاركة وزارة الصحة، فى حملة الرئيس السيسى، للقضاء على فيروس سى، مشيرًا إلى أن الهيئة مسخرة لخدمة الوطن والمواطنين.

كما عرض مميش انجازات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما عرض فيلم تسجيلى عن المشروعات العملاقة لقناة السويس، والهيئة الاقتصادية للقناة.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزيرة الصحة اختارت الإسماعيلية وتحديدًا مركز الكبد التابع لهيئة قناة السويس، لتعلن من خلاله انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة بالإسماعيلية، أتمت كافة الاستعدادات والتجهيزات والتدابير اللازمة لتنفيذ المبادرة.

وأضاف أنه تم تجهيز وأعدد 315 فريق طبى و116 تمركز و60 وحدة صحية و14 مستشفى عام ومركزى و32 مركز شباب ونادى رياضى و17 عيادة منها 9 عيادات متنقلة بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع جامعة قناة السويس وهيئة قناة السويس للمبادرة، مشيرًا إلى أنه تم استلام 9 وحدات متنقلة للكشف على فيروس "سى" والمخصصة من جانب وزارة الصحة لمحافظة الإسماعيلية.

وتابع "السقعان"، المستهدف الكشف عليه 844 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية يستحق المسح فوق 18 عامًا، مشيرًا إلى أن الكشف فى المحافظة سوف يتم من خلال الفترة الصباحية والمشارك فيها 199 فريق يعمل من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، و116 فريق مسائى يعمل من 3 عصرًا إلى 9 مساءً، بالإضافة فرق "الموبايل تيم" وهى فرق متحركة للكشف على المواطنين فى مكان عملهم.