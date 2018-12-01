صور.. وزيرة الصحة ومميش ومحافظ الإسماعيلية يتفقدون نقاط مسح "‏100‏ مليون صحة"

الإسماعيلية – السيد فلاح

تفقدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، واللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، والدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط المسح بالإسماعيلية والمشاركة فى المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة" والتى بدأت صباح اليوم وتستمر حتى 28 فبراير 2019.

وفور وصول وزيرة الصحة للإسماعيلية، استقبلها، اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية بديوان عام محافظة الإسماعيلية، ثم أصطحبها إلى مبنى الإرشاد لهيئة قناة السويس واستقبلهم الفريق مهاب مميش، ثم توجهوا جميعًا إلى مبنى المحاكاة وتم عقد مؤتمر صحفى تم خلاله، إعلان انطلاق المرحلة الثانية من المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، "السكر والضغط والسمنة"، فى 11 محافظة هم "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

وفور انتهاء المؤتمر الصحفى الخاص بوزيرة الصحة والفريق مهاب مميش، أجرت الوزيرة جولة تفقدية صاحبها خلالها الفريق مميش ومحافظ الإسماعيلية، ووكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، وتم تفقد نقاط المسح بالمحافظة، وكانت البداية بمركز كبد هيئة قناة السويس، ثم مركز قناة السويس للتأهيل الخاص، ثم مستشفى قناة السويس، كما تفقدت المجمع الطبى للتأمين الصحى، ووحدة صحة السبع بنات.

وعقب تفقد نقاط المسح بالإسماعيلية، اصطحب الفريق مهاب مميش الوزيرة فى جولة بحرية بقناة السويس.

وقال، الفريق مهاب مميش، إنه سعيد بمشاركة وزارة الصحة، فى حملة الرئيس السيسى، للقضاء على فيروس سى، مشيرًا إلى أن الهيئة مسخرة لخدمة الوطن والمواطنين.

فيما قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن الحملة يشارك فيها 315 فريقا طبيا و116 تمركزا و60 وحدة صحية و14 مستشفى عام ومركزى و32 مركز شباب ونادى رياضى و17 عيادة منها 9 عيادات متنقلة بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع جامعة قناة السويس وهيئة قناة السويس للمبادرة.

وتابع "السقعان"، أن المستهدف الكشف عليه 844 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية يستحق المسح فوق 18 عامًا، مشيرًا إلى أن الكشف فى المحافظة يتم من خلال الفترة الصباحية والمشارك فيها 199 فريق يعمل من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، و116 فريقا مسائيا يعمل من 3 عصرًا إلى 9 مساءً، بالإضافة فرق "الموبايل تيم" وهى فرق متحركة للكشف على المواطنين فى مكان عملهم.















































