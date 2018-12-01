video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 10:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. هانى شاكر فى احتفالية تكريم سفير الإمارات بصالون المحور الثقافى

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:00 م
صور.. هانى شاكر فى احتفالية تكريم سفير الإمارات بصالون المحور الثقافى د. حسن راتب وهانى شاكر
إضافة تعليق
شارك أمير الغناء العربى هانى شاكر فى احتفالية تكريم سفير دولة الإمارات العربية بالقاهرة جمعة مبارك، بصالون المحور الثقافى، بدعوة كريمة من د. حسن راتب فى أمسية وطنية خاصة بعنوان فى حب زايد "حكيم العرب"، والتى تتزامن مع الاحتفال بعيد الإمارات الوطنى، وهو العيد المئوى للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والعيد الوطنى الـ47 لدولة الإمارات الشقيقة. وبمشاركة نخبة من الأشقاء من دولة الإمارات والعلماء والمثقفين والفنانيين والإعلاميين، وتذاع قريبا عبر شاشة قناة المحور الفضائية.
 
وأهدى د. حسن راتب قلادة جامعة سيناء إلى السفير جمعة مبارك تكريما وتقديرا لشخصه وعشقه لمصر وأهلها، وأيضا لدولة الإمارات العربية الشقيقة فى شخصه والتى يعشقها كل مصرى.
 
وقدم أمير الطرب العربى الفنان هانى شاكر باقة من أجمل أغانيه، وقال كلمة فى حب مصر والإمارات والعلاقة القوية ومدى الارتباط الوثيق بين الشعبين، وسط إعجاب وسعادة الحضور.
 
 
هانى شاكر بصالون المحور الثقافى (1)
 

هانى شاكر بصالون المحور الثقافى (2)
 

هانى شاكر بصالون المحور الثقافى (3)
 

هانى شاكر بصالون المحور الثقافى (4)
 

هانى شاكر بصالون المحور الثقافى (5)
 
 

إضافة تعليق

هانى شاكر

تكريم سفير الامارات

صالون المحور الثقافى

حسن راتب




لا تفوتك
الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة