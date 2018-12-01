صور.. هانى شاكر فى احتفالية تكريم سفير الإمارات بصالون المحور الثقافى

شارك أمير الغناء العربى هانى شاكر فى احتفالية تكريم سفير دولة الإمارات العربية بالقاهرة جمعة مبارك، بصالون المحور الثقافى، بدعوة كريمة من د. حسن راتب فى أمسية وطنية خاصة بعنوان فى حب زايد "حكيم العرب"، والتى تتزامن مع الاحتفال بعيد الإمارات الوطنى، وهو العيد المئوى للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والعيد الوطنى الـ47 لدولة الإمارات الشقيقة. وبمشاركة نخبة من الأشقاء من دولة الإمارات والعلماء والمثقفين والفنانيين والإعلاميين، وتذاع قريبا عبر شاشة قناة المحور الفضائية.

وأهدى د. حسن راتب قلادة جامعة سيناء إلى السفير جمعة مبارك تكريما وتقديرا لشخصه وعشقه لمصر وأهلها، وأيضا لدولة الإمارات العربية الشقيقة فى شخصه والتى يعشقها كل مصرى.

وقدم أمير الطرب العربى الفنان هانى شاكر باقة من أجمل أغانيه، وقال كلمة فى حب مصر والإمارات والعلاقة القوية ومدى الارتباط الوثيق بين الشعبين، وسط إعجاب وسعادة الحضور.