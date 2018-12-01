صور.. محافظ سوهاج ووكيل الصحة يتفقدان حملة 100 مليون صحة بـ 222 نقطة

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، اليوم فعاليات انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية بمحافظة سوهاج والتى انطلقت اليوم السبت وتستمر حتى نهاية فبراير القادم ، تحت شعار «100 مليون صحة»، حيث تفقد المحافظ، يرافقه الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة، أعمال المبادرة بمستشفى حميات سوهاج، ومستشفى الهلال للتامين الصحى، ومركز صحة الأسرة بقرية روافع القصير، وأجرى المحافظ الفحص الطبى الخاص به بمستشفى حميات سوهاج .

وأوضح الأنصارى أن الحملة انطلقت صباح اليوم داخل 222 نقطة ارتكاز بالمستشفيات والوحدات الصحية بالنجوع والقرى والمراكز والأحياء، بالإضافة إلى 10 فرق متنقلة ، بإجمالى 900 فريق يعملون على فترتين للقيام بعملية المسح على نحو 2.8 مليون مواطن من الفئة العمرية من 18 سنة فما فوق وهم إجمالى المقيدين بقاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات وسيتم فحصهم ضد فيروس "سي" والأمراض غير السارية والمقصود بها السكر والضغط والسمنة.

وأكد المحافظ أن المحافظة استعدت منذ فترة لهذا الحدث الهام , وتلك المبادرة الاولى من نوعها على مستوى العالم التى تستهدف مسح 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية ، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات بحضور جميع الجهات المعنية ومشاركة المجتمع المدنى , وتشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة للاتصال مباشرة بغرفة عمليات وزارة الصحة لتذليل العقبات أمام المبادرة وضمان تنفيذها على الوجه الأمثل.

وكشف عن توجيهات مشددة لجميع رؤساء المدن وكافة القطاعات، بتجهيز المقرات وأماكن تمركز فرق المسح، وتزويدها بالأدوات اللازمة، وتيسير الإجراءات لاستقبال المواطنين، والعمل على تجنب الزحام ومساعدة المواطنين فى الوصول الى اماكن اجراء الفحص بسهولة ويسر، كما وجه بتوفير ممرات خاصة لذوى الإعاقة بجميع المقرات، وناشد الأنصارى جميع المواطنين بزيارة الوحدات الصحية والمراكز الطبية لتوقيع الكشف الطبى والاطمئنان على سلامتهم من أمراض الضغط والسكر وفيروس سي.



محافظ سوهاج ووكيل الصحة يتفقدان حملة 100 مليون صحة (2)



محافظ سوهاج ووكيل الصحة يتفقدان حملة 100 مليون صحة (3)



محافظ سوهاج ووكيل الصحة يتفقدان حملة 100 مليون صحة (4)



محافظ سوهاج ووكيل الصحة يتفقدان حملة 100 مليون صحة (5)



محافظ سوهاج ووكيل الصحة يتفقدان حملة 100 مليون صحة (6)