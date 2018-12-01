صور .. محافظ المنوفية يجرى الفحوصات بمبادرة 100مليون صحة

المنوفية - محمود شاكر

أجرى اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، التحليل الطبية فى بداية إنطلاق المرحلة الثانية من مبادرة 100مليون صحة، من أجل التحفيذ للمواطنين لسرعة الاستجابة للمبادرة .

حيث أجرى المحافظ التحليل بالمركز الصحى بشبين الكوم، يرافقة الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة، وقيادات المديرية .

ووجه محافظ المنوفية رسالته لجميع المواطنين بالمشاركة فى المبادرة من أجل الوصول إلى أكبر قوة ممكنة من المجتمع، ومواجهة أى أمراض من الممكن أن تواجة المواطنين، معربا عن سعادته بما شاهدة من توافد المواطنين مع البداية للمبادرة بالمحافظة.

وقد إنطلقت صباح اليوم، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، والأمراض غير السارية " الضغط والسكر والسمنة، والتى من المقرر أن تستمر شهرين.

وأكد الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، البدء اليوم دون أى تأخير من أى وحدات على مستوى المحافظة فى استقبال المواطنين، لافتا إلى أنه يتم الاستقبال خلال 233 وحدة صحية، للوصول إلى العدد المستهدف من توقيع الكشف الطبى علية، والذى يصل إلى 2 مليون و550 ألف مواطن ومواطنة فى 7760 نقطة كشف ما بين 440 نقطة صباحية، 336 نقطة مسائية فى المبادرة.

وأضاف الدكتور ممدوح عبدالحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمنوفية، ومنسق المبادرة، إن الحملة تسير بشكل جيد، وأنه يتم المتابعة الدورية لكل الوحدات من أجل توفير كافة المستلزمات الطبية، لافتا إلى أنه فى حالة التاكد من الإصابة سيكون هناك عدد من المستشفيات والعيادات التى تستقبل الحالات لتقديم العلاج الكامل لهم .

وأشار عبدالحليم فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن تلك المستشفيات والعيادات تضم مستشفى حميات شبين الكوم، مستشفى حميات منوف، مستشفى حميات أشمون، مشتشفى حميات تلا بطبلوها، معهد الكبد القومى بالمنوفية، مستشفى شبين الكوم التعليمى، بالإضافة إلى عيادات التأمين الصحى ومستشفى الهلال، وتضم عيادة منوف، أشمون، الشهداء، السادات، سرس الليان، عيادة أبو أبوبكر الصديق، قويسنا، تلا، الباجور، بركة السيع، مستشفى الهلال التأمين الصحى .







