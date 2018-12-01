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صور.. محافظ السويس: بدء حملة 100 مليون صحة من مركز طبى التوفيق بحى عتاقة

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:22 م
صور.. محافظ السويس: بدء حملة 100 مليون صحة من مركز طبى التوفيق بحى عتاقة محافظ السويس أثناء إجرائه التحاليل بحملة 100 مليون صحة
السويس - السيد فلاح
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أعلن اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس بدء حملة 100 مليون صحة لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس "سي"، وتوقيع الكشف الطبى اللازم وقياس الضغط فى المرحلة الثانية لمبادرة القضاء على فيروس "سى" بمركز طبى التوفيق بمدينة التوفيق بحى عتاقة.

وخضع محافظ السويس ونائب محافظ السويس، وعدد من القيادات للكشف الطبى تشجيعا للمواطنين على المشاركة فى فعاليات الحملة، والذهاب إلى المراكز الطبية وأمكان الكشف الطبى للاطمئنان على صحتهم.

وكلف المحافظ مديرية الصحة بمتابعة حملة فيروس"سي" ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لإعلان مصر خالية من الفيروس بحلول عام 2020م، بالوحدت الصحية والمراكز الطبية على مستوى الاحياء وععدها 35 موقع ومركز ووحدة صحة ومستشفى لاستقبال المواطنين للكشف الطبى عليهم.

رافق محافظ السويس، الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة والدكتور لبيب محمد كمال، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس ووليد شوقى، رئيس عتاقة والمهندس محمود فوزى، رئيس حى السويس وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والجمعيات الأهلية ومديرية الأوقاف ومديرى مديريات الخدمات

وبدأ المواطنين التوافد على المراكز الطبية لإجراء الفحوص الخاصة بالكشف عن فيروس "سي"، والأمراض غير السارية مثل السكر والضغط والسمنة، فى ظل متابعة من قيادات مديرية الصحة، ويتم تسجيل البيانات على أجهزة التابلت المخصصة من الوزارة للحملة.

محافظ السويس أثناء أجراءة التحاليل بحملة 100 مليون صحة (1)
 

 

محافظ السويس أثناء أجراءة التحاليل بحملة 100 مليون صحة (2)
 

 

محافظ السويس أثناء أجراءة التحاليل بحملة 100 مليون صحة (3)
 

 

محافظ السويس أثناء أجراءة التحاليل بحملة 100 مليون صحة (4)
 

 

محافظ السويس أثناء أجراءة التحاليل بحملة 100 مليون صحة (5)
 

 

محافظ السويس أثناء أجراءة التحاليل بحملة 100 مليون صحة (6)
 

 

محافظ السويس أثناء أجراءة التحاليل بحملة 100 مليون صحة (7)
 

 

محافظ السويس أثناء أجراءة التحاليل بحملة 100 مليون صحة (8)
 

 

محافظ السويس أثناء أجراءة التحاليل بحملة 100 مليون صحة (9)
 

 

محافظ السويس أثناء أجراءة التحاليل بحملة 100 مليون صحة (10)
 

 

محافظ السويس أثناء أجراءة التحاليل بحملة 100 مليون صحة (11)
 

 

محافظ السويس أثناء أجراءة التحاليل بحملة 100 مليون صحة (12)
 

 


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