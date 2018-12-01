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صور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان حفل تجليس الانبا ماركوس بدير القديسة دميانه ببلقاس

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:16 م
صور.. محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشهدان حفل تجليس الانبا ماركوس بدير القديسة دميانه ببلقاس الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، حفل تجليس الحبر الجليل نيافة الانبا ماركوس مطران دمياط وكفر الشيخ و البرارى، خلفا لنيافة الانبا بيشوى، الذى انتقل الى الرفيق الاعلى الشهر الماضى وشهد الحفل الانبا بولا مطران طنطا والانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس ،والاب سيرجيوس سيرجيوس وكيل عام البيطرركية ولفيف من الاساقفة والاباء واعضاء المجمع المقدس ورؤساء المراكز والمدن والاحياء والقيادات التنفيذيه بالدقهليه.
 
كما شهد مراسم تجليس الانبا ماركوس المهندس مختار الخولى السكرتير العام، واللواء احمد رافت السكرتير العام المساعد، واللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية، واللواء حسام عبد الواحد مدير الامن الوطنى، واللواء طارق هجرس رئيس فرع الامن العام بالدقهلية، واللواء محمد شرباش مدير المباحث.
 
واعرب شاروبيم عن تمنياته الطيبة لنيافة الانبا ماركوس فى كرسيه الجديد وقال اثق فى نيافته كقائد لشعب الكنيسه فى دمياط وكفر الشيخ والبرارى، وكان شاروبيم قد شهد الاسبوع الماضى فى مقر الكتدائية الارثوذكسية بالعباسية حفل رسامة الانبا ماركوس بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالعباسية وقيادات الكنيسة الارثوذكسية وعدد كبير من المسئولين .
 
 
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