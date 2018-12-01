صور.. محافظ البحر الأحمر يلتقى بالغردقة 126 ممثلا لشركات سياحة رومانية

البحر الأحمر - عماد عرفة

التقى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، بـ 126 شخصا من ممثلى كبرى الشركات السياحية الرومانية علي هامش زيارتهم لمدينة الغردقة بمناسبة العيد الوطني الرومانى.

ورحب محافظ البحر الأحمر، بممثلى الشركات السياحية الرومانية في مدينة الغردقة، موكدا خلال كلمته أن هناك علاقات وطيدة بين رومانيا ومصر منذ القدم.

وهنأ المحافظ الضيوف من ممثلي شركات السياحة الرومانية بالعيد الوطنى الروماني ودعاهم للاحتفال به سنويا بمدينة الغردقة، ودعوة مواطني رومانيا لزيارة مدينة الغردقة ومحافظة البحر الأحمر بشكل عام.

ودعا اللواء أحمد عبد الله، ممثلي شركات السياحية الرومانية بالترويج لما شاهدوه في مدينة الغردقة من جمال طبيعي وخلاب.