صور.. محافظ البحر الأحمر يجرى تحليل فيرس "سى" بمستشفى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرى اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، المسح الطبى لفيرس "سى"، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بمستشفى الغردقة العام، حيث تم اتباع إجراءات التحاليل الطبى كاملة.

وقام اللواء احمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر بإجراء جولة تفقدية داخل مواقع حملة مبادرة 100 مليون صحة بمدينة الغردقة، مؤكدا على أنه تم تسليم مديرية الصحة 50 "تابلت" للعمل عليها خلال تسجيل المواطنين.

وأكد محافظ البحر الأحمر، خلال جولته، أن الأرقام المستهدفة خلال المبادرة ليست قاصرة على أهالى وسكان المحافظة فقط، بل تشمل المغتربين من العاملين فى الفنادق، مؤكدا على أنه أصدر تعليماته بتخصيص فرق لإجراء المسح الطبى على جميع العاملين فى الفنادق والشركات.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر من ضمن محافظات المرحلة الثانية فى مبادرة 100 مليون صحة، حيث ان المستهدف لاجراء المسح الطبى لفيرس سى فى المحافظة 281 الف 123 مواطن، بينهم فى مدينة غارب 30057، والغردقة 155320، وسفاجا 39990، ومرسى علم 7643، والشلاتين 9373، وحلايب 3383، ب 24 موقع لإجراء الكشف على المواطنين خلال المبادرة بجميع مدن المحافظة، بينهم 12 موقع فى الغردقة، و4 مواقع سفاجا تضم 12 فرقة، و3 مواقع بالقصير و11 فرقة عمل، و2 غارب و9 فرق، وموقعين فى الشلاتين وحلايب و7 فرق، بإجمالى 90 فرقة طبية على مستوى المحافظة.