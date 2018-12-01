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صور.. محافظ أسوان يشارك فى مبادرة 100 مليون صحة

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:49 ص
صور.. محافظ أسوان يشارك فى مبادرة 100 مليون صحة محافظ أسوان يشارك فى الحملة
أسوان- صلاح المسن
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شارك اليوم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان فى مبادرة 100 مليون صحة التى انطلقت اليوم بانحاء مراكز أسوان و شهدت اقبالا كثيفا من المواطنين.

و بدأت مديرية الصحة بتنفيذ الخطة القومية للقضاء على فيروس سى والأمراض غيرالسارية  بإجراء المسح  الشامل لنحو 981ألف و258 نسمة من إجمالى سكان محافظة أسوان تحت شعار 100مليون صحة بجميع الوحدات الصحية، ومراكز الرعاية والمستشفيات، على مستوى مراكز وأحياء محافظة أسوان .

وشهدت المراكز الطبية إقبالاً كبيراً من المترددين من كافة الفئات العمرية والسيدات وكبار السن، بأنحاء مراكز محافظة أسوان  حيث يجرى فحص المواطنين فحصاً شاملاًو توقيع الكشف الطبى، وعمل التحاليل لجميع المواطنين من سن 18 سنة فما فوق، وتقوم الأجهزة المختصة بتقديم جميع الإمكانيات الطبية اللازمة لإجراء الكشف المجانى على المستهدفين بالمبادرة وتقديم العلاج للحالات الإيجابية فورًا.

و يتم تنفيذ الحملة بأسوان من خلال 102 نقطة ثابتة داخل الوحدات وداخل 13مستشفى بالاضافة الى 34نقطة متحركة ومن خلال 308 فرق طبية موزعين على المراكز الإدارية الخمسة بأسوان من بين هذه الفرق 87 فريق طبى بمركزومدينة أسوان و77 فريق طبى بمدينة ومركز كوم امبو و24 فريق طبى بمدينة ومركز نصر النوبة و92 فريق طبى بمدنية ومركز إدفو و28 فريق بمركز دراو. 

من جهتها قامت مديرية الشئون الصحية بأسوان بإنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية فى الفترة من أول ديسمبر القادم وحتى نهاية فبراير 2019 ضمن محافظات المرحلة الثانية حيث يتم إجراء الكشوفات الطبية المتخصصة للفئة العمرية فوق 18 عامًا.

ويشارك فى تنفيذ المبادرة جميع الجهات التنفيذية بمحافظة أسوان بالتعاون أيضا مع الجمعيات الأهلية. .

 

محافظ أسوان يشارك فى مبادرة فيروس سى (1)
محافظ أسوان يشارك فى مبادرة فيروس سى (1)

 

محافظ أسوان يشارك فى مبادرة فيروس سى (2)
محافظ أسوان يشارك فى مبادرة فيروس سى (2)

 

محافظ أسوان يشارك فى مبادرة فيروس سى (3)
محافظ أسوان يشارك فى مبادرة فيروس سى (3)

 

محافظ أسوان يشارك فى مبادرة فيروس سى (4)
محافظ أسوان يشارك فى مبادرة فيروس سى (4)

 

محافظ أسوان يشارك فى مبادرة فيروس سى (5)
محافظ أسوان يشارك فى مبادرة فيروس سى (5)

 

محافظ أسوان يشارك فى مبادرة فيروس سى (6)
محافظ أسوان يشارك فى مبادرة فيروس سى (6)

 


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