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صور..عشرات المصابين باحتجاجات السترات الصفراء وسط أعمال عنف ونهب فى فرنسا

السبت، 01 ديسمبر 2018 06:35 م
صور..عشرات المصابين باحتجاجات السترات الصفراء وسط أعمال عنف ونهب فى فرنسا مظاهرات السترات الصفراء
كتب عبد الوهاب الجندى - تصوير رويترز
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أطلقت شرطة مكافحة الشغب في فرنسا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ومدافع المياه اليوم السبت، على محتجي "السترات الصفراء" الذين حاولوا كسر الأطواق الأمنية في جادة الشانزليزيه في باريس.

وسادة حالة من العنف فى شوارع فرنسا، وحرق للممتلكات العامة والخاصة، وانتشرت عمليات السلب والنهب للمتاجر والمحالات، مما أسفر عن تضرر المئات من أصحاب الأعمال

وأصيب نحو 65 شخصا بينهم 11 من أفراد قوات الأمن الفرنسية على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء" التى اجتاحت أغلب المدن الفرنسية للتنديد بزيادة أسعار الوقود وغلاء المعيشة.

وعززت السلطات الفرنسية قواتها بالآلاف من رجالها استعدادا لثالث مظاهرة لحركة "السترات الصفراء".

ولم يخف مسؤولون فرنسيون مخاوفهم من تكرار أعمال العنف والشغب التى رافقت مظاهرة سابقة لمحتجى "السترات الصفراء"، وحذروا من تسلل مجموعات صغيرة تسعى للاشتباك مع قوات الأمن وتحدى سلطة الدولة.

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