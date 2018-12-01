صور.. "عزت" يحفر على الزجاج بالليزر بدعم جهاز تنمية المشروعات بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

يسطر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدقهلية، قصص نجاح كبيرة داخل المحافظة، نتيجة للجهود المبذولة من أجل مساعدة أصحاب الأفكار على تنفيذ مشاريعهم وأهدافهم، ولايقف الدعم المقدم من الجهاز على المساعدة المالية فقط، فهناك أيضا المساعدة الفنية، والنصائح التى يقدمه الجهاز لكل عملائه، بالإضافة إلى نشر بعض المشروعات على الشباب للاستثمار به.

ووقال عزت العلايلى 33 سنة والمقيم بقريوظة جراح التابعة لمركز أجا، و صاحب مشروع مصنع للزخرفة على الزجاج، عقب حصولى على دبلوم التعليم الفنى الصناعى فى عام 2000 عملت بورشة متخصصة فى النقش على الزجاج و زخرفته عن طريق الليزر والذهب والإلوان، وبدأت أتعلم من خلال عدد من الورش ثم اديت الخدمة العسكرية، و فى عام 2007 بدأت مشروعى بمبلغ 1500 جنيها و كان عمرى آنذاك 22 عاما ادخرتهم من خلال عملى ووجهنى شقيقى وخالى للصندوق الاجتماعى فى عام 2008 لاحصل على أول قرض من الصندوق بقيمة 20 ألف جنيه، لأشترى فرن حريق و خامات زجاجية لتقوم بالتصنيع وبدأ مشروعى الخاص، و عانيت كثيرا وواجهت العديد من الصعاب والتحديات حتى أتمكن من تحقيق حلمى ومشروع بان اكون صاحب لاحد المصانع الكبيرة، فقمت باول الخطوات و إنهاء الأوراق المطلوبة، والحصول على خدمات استصدار التراخيص والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، و حصلت على قرض آخر من جهاز تنمية المشروعات فى عام 2010 بقيمة 50 ألف جنيها، و بدأت فى تأسيس الورشة الخاصة، و بالقرض اشتريت ماكينتين حفر بالليزر، و كان لدى 3 عمال، وبدأت فى تذوق بعض المكاسب وجنى ثمار التعب، ثم تزوجت واستطعت أن أوفر تكاليف الزواج وزوجتى تحملت معى الكثير من المصاعب التى واجهتنى، و حصلت على قرض آخر بقيمة 100 ألف جنيها فى عام 2012، ثم قرض ثالث بقيمة 208 ألف جنيها فى عام 2016 لأتوسع فى عملى لتصير ورشتى مصنعا على مساحه 200 متر، واستطعت بناء منزل لأسرتى واشتريت سيارة ربع نقل لنقل البضاعة إلى المحافظات المختلفة (الشرقية و دمياط و الغربية و القاهرة و الجيزة) و كما اشتريت سيارة ملاكى بعد ان فتح الله على بنعمه من خلال الجهاز، وأثناء تلك الفترة أنجبت ثلاثة ابناء ابنتى الكبرى جنا و علاء بالصف الثانى الابتدائى وعمر عامين، وأصبح لدى 10 عمال، و يتراوح أجر العامل اليومى من 70 إلى 140 جنيها حسب الكفاءة وقمت بالتأمين عليهم جميعا، وهدفى حاليا زيادة التكنولوجيا فى مصنعى من خلال معدات حديثه والمشاركة فى المعرض الأفريقى الذى سيفتتحه الرئيس فى ديسمبر القادم والمشاركة فى معرض إيطاليا، والشارقة.

وتابع تلقيت دعوات بالفعل لذلك لفتح أسواق عالمية لمنتجاتى و الجهاز قام بتقديم الخدمات لى و للعملاء من خدمات مالية وخدمات التدريب وريادة الأعمال، وقد ساهمت بشكل كبير فى حل مشكلة البطالة بقريتى و سيتزايد العدد فى فترة القادمة لقيامى بتوسعه وتنمية عملى .