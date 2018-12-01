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صور.. عدلى منصور يزور سفارة الإمارات للتهنئة باليوم الوطنى الـ47

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:53 م
صور.. عدلى منصور يزور سفارة الإمارات للتهنئة باليوم الوطنى الـ47 المستشار عدلى منصور مع سفير الامارات
كتب محمد عبد العظيم
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حرص المستشار عدلى منصور رئيس الجهورية السابق على زيارة السفارة الإماراتية فى القاهرة، للتهنئة باليوم الوطنى للإمارات الـ 47.

وقالت صفحة السفارة: "قدم المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق تهانيه إلى السفير جمعة الجنيبي و أعضاء السفارة بمناسبة احتفال الدولة بـالعيد الوطني 47 وذلك خلال زيارته مقر السفارة بالقاهرة".

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يذكر أن اليوم الوطنى للإمارات، يوافق يوم الثانى من ديسمبر كل عام، والذى تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذى تأسس عام 1971، وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبى، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبى، والشيخ صقر بن محمد القاسمى، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمى، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقى حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمى، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقرا دستور مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

 

 


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عدلى منصور

سفارة الامارات

اليوم السابع بلس

اليوم الوطنى للامارات




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