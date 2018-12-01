صور.. "صحة بنى سويف": تجهيز 194 نقطة تمركز لمبادرة 100 مليون صحة

بنى سويف :هانى فتحى

تنطلق اليوم المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف على فيروس سى والضغط والسكر والسمنة.

مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف أنهت استعدادها التى استمرت على مدار 3 أشهر لانطلاق فاعليات المبارة اليوم السبت ولمدة ثلاثة أشهر .

اليوم السابع تجول داخل نقاط التمركز ورصد آخر الاستعدادات ووصول المستلزمات الطبية وتجهيز المقرات وتمركز الكوادر البشرية.

الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف أكد ل اليوم السابع أن المديرية رفعت حالة الطوارئ بكافة أجهزتها وإدارتها استعدادا لانطلاق الحملة مشيرا إلى أن المديرية عملت على مدار 3 أشهر للتجهيز للمبادرة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنة تم تجهيز 194 نقطة تمركز منتشرة على مستوى القرى والمراكز بالمستلزمات الطبية والمكاتب وأجهزة الحاسب الآلى والإنترنت وتم تدعيمها ب534 فريقا طبيا مجهزا ومدربا.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن غرفة طوارئ المديرية ترصد على مدار الساعة مدى تنفيذ المبادرة من خلال التواصل مع قيادى نقاط التمركز بالإضافة إلى الفرق التفتيشية التى ستجوب القرى والمراكز.

من جانبها أكدت الدكتورة هبة صبرى مدير إدارة الفيروسات الكبدية تجهيز المقرات ال 194 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الإعلان عن أماكن تلك المقرات فى وسائل الإعلام والشوارع.

وأضافت الدكتورة هبه صبرى أن نقاط التمركز تشمل 155 وحدة صحية وعشر مستشفيات عامة وأحادية ومركزية و3 فرق طبية متنقلة و 16 مركز شباب و 2 عيادة تأمين صحى و 2 إدارة تضامن اجتماعى و 2 مركز إعلام و3 وحدات محلية.

وتابعت الدكتورة هبة صبرى أن مركز بنى سويف به 46 نقطة تمركز بمشاركة 123 فريق طبى ومركز الواسطى به 31 نقطة تمركز بمشاركة 83 فريقا طبيا وفى مركز ناصر 20 نقطة تمركز و64 فريقا طبيا ومركز أهناسيا به 25 نقطة تمركز و65 فريقا طبيا ومركز ببا 30 نقطة تمركز و76 فريقا طبيا ومركز الفشن 28 نقطة تمركز و 77 فريقا طبيا ومركز سمسطا بها 14 نقطة تمركز و46 فريقا طبيا.

وأكدت الدكتورة هبة صبرى أن الحملة التى تستمر لمدة ثلاثة أشهر تستهدف مليون و763 ألفا و890 مواطنا مشيرة إلى أن المستهدف اليومى للمبادرة يبلغ 29 ألفا 398 مواطنا.

من جانبها قامت الدكتورة أسماء عبدالجواد مدير مستشفى الحميات برسم أسهم على أرصفة المستشفى لإرشاد المواطنين على أماكن الحملة.

فيما أكد الشيخ محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف أنه تم التنبية على أئمة المساجد بالإعلان عن المبادرة فى خطبة الجمعة.



















