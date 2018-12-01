صور.. رئيس مدينة الطود يتابع شحوط مركب عائم أمام قرية المريس غربي الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

انتقل العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، مساء اليوم السبت، إلي منطقة قرية المريس بمركز الطود لمتابعة شحوط أحد الفنادق العائمة أمام القرية من الناحية الغربية لجزيرة أرمنت، حيث دامت فترة الشحوط حوالي ساعتين وتم تسييرها بصورة طبيعية تماماً دون أية مشكلات.

وقام العميد محمد عياد، بالتأكد من وجود أفراد المسطحات النهرية في مكان شحوط الباخرة، والتأكد من إبحارها بشكل سليم متجهة إلى مدينة أسوان، حيث كانت تقل على متنها 89 سائحا إنجليزيا، و11 سائحا من جنسيات مختلفة.











