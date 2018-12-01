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صور.. ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ فو باستاد الأربعين بأسيوط

السبت، 01 ديسمبر 2018 12:03 ص
صور.. ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ فو باستاد الأربعين بأسيوط جانب من البطولة
أسيوط ضحا صالح
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شهد المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط ختام بطولة العموم لرياضة "الوشو كونغ فو" التى أقامها قطاع الصعيد بالصالة المغطاة باستاد الأربعين بمدينة أسيوط تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وبمشاركة محافظات الصعيد (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر - أسوان) وذلك بحضور المستشار أحمد عليوه رئيس قطاع الصعيد للوشو كونغ فو والمستشار وليد أبو هيسه رئيس اللجنة العليا للحكام والدكتور عبد اللطيف سيد رئيس اللجنة العليا للمدربين والكابين محمد منير رئيس اللجنة العليا للمسابقات والدكتور إبراهيم حسين رئيس منطقة أسيوط ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط وسيد زكريا وطارق عباس وكيلا مديرية الشباب الرياضة ومحمد الغطريفى مدير إدارة المنشآت الرياضة والعديد من أعضاء اللجنة العليا للحكام.

ورحب السكرتير العام بضيوف المحافظة من محافظات الصعيد المشاركة فى البطولة وأعرب عن شكره على اختيار محافظة أسيوط لإقامة البطولة مؤكدًا دعم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط للرياضة والرياضيين وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة للارتقاء بمختلف الألعاب الرياضية فضلا عن تبنيه للمواهب الشابة فى مختلف الألعاب الرياضية وجعلهم يسلكون سلوكًا أخلاقيًا ورياضيًا يبعدهم عن الطرق غير السوية، مشيرًا إلى أن الأمل فى مستقبل مصر القادم بيد شبابها المتميز وتفوقهم وتشريف مصر فى المحافل الدولية الرياضية وتمنى للجميع إقامة سعيدة وتفوق للجميع على أرض المحافظة.

ومن جانبه وجه المستشار أحمد عليوه رئيس قطاع الصعيد للوشو كونغ فو الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه للرياضة جهوده المبذولة فى رعاية البطولة كما شكر السكرتير العام على حضوره لحفل الختام كما شكر أيضا جميع الفرق والمناطق المشاركة فى البطولة على أرض محافظة أسيوط وأوضح أنه تم تنظيم الدورة الأساسية للحكام واختيار حكام جدد حيث كان الصعيد يعانى من نقص فى الحكام.

بدأ حفل الختام بعرض لفقرات فنية وعرض فنون شعبية لفرقة التنورة بعدها شهد الحضور مباراتى النهائى فى وزن 80 كيلو ووزن 56 كيلو وعقب المباريات كرم السكرتير العام المناطق الثلاث الفائزة كما وزع شهادات التكريم والكئوس على اللاعبين موجهًا لهم الشكر على ما بذلوه خلال المباريات كما وزع شهادات التكريم ودورع لأعضاء لجنة التحكيم ولجنة المدربين ولجنة المسابقات كما تسلم درع مقدم من اللواء محمد عاشور رئيس الاتحاد المصرى للوشو كونغ فو للواء جمال نور الدين محافظ أسيوط وتسلمه السكرتير العام نيابة عنه كما تسلم درع مقدم من المستشار أحمد عليوه رئيس قطاع الصعيد.

 

 

ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (1)
ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (1)

 

ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (2)
ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (2)

 

ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (4)
ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (4)

 

ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (6)
ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (6)

 

ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (7)
ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (7)

 

ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (8)
ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (8)

 

ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (10)
ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (10)

 

ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (11)
ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (11)

 

ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (12)
ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (12)

 

ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (13)
ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (13)

 

ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (15)
ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (15)

 

ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (16)
ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (16)

 

ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (17)
ختام بطولة العموم لقطاع الصعيد للوشو كونغ (17)

 


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